Еще одно землетрясение произошло в Китае

Согласно оперативным данным Центра данных Института геофизических исследований Национального ядерного центра РК, 3 мая 2026 года в 23:39 по времени Астаны (в 18:39 по Гринвичу) на территории Китая произошло землетрясение.

Координаты эпицентра: 41.29 градуса северной широты, 84.18 градуса восточной долготы.

Магнитуда mb=5.1. Энергетический класс K=12.3. Глубина h=10.8 км.

Предыдущее землетрясение на территории Китая произошло накануне — 3 мая 2026 года в 15:00 по времени Астаны (в 10:00 по Гринвичу).