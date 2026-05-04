    Еще одно землетрясение произошло в Китае

    Энергетический класс землетрясения составил 12.3, передает агентство Kazinform со ссылкой на Институт геофизических исследований Национального ядерного центра РК.

    Согласно оперативным данным Центра данных Института геофизических исследований Национального ядерного центра РК, 3 мая 2026 года в 23:39 по времени Астаны (в 18:39 по Гринвичу) на территории Китая произошло землетрясение.

    Координаты эпицентра: 41.29 градуса северной широты, 84.18 градуса восточной долготы.

    Магнитуда mb=5.1. Энергетический класс K=12.3. Глубина h=10.8 км.

    Предыдущее землетрясение на территории Китая произошло накануне — 3 мая 2026 года в 15:00 по времени Астаны (в 10:00 по Гринвичу).

    Динара Жусупбекова
