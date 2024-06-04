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    15:54, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Еще одно российское рейтинговое агентство признали в Казахстане

    данные, статистика
    Фото: freepik.com

    Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана одобрило использование финансовыми организациями страны рейтингов от российского рейтингового агентства «Эксперт РА», передает корреспондент Kazinform.

    — На сегодня Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» подтвердило соответствие установленным критериям. По итогам проведенной оценки рейтинги «Эксперт РА» признаны Агентством для применения финансовыми организациями в целях соблюдения пруденциальных нормативов и лимитов, говорится в сообщении АРРФР.

    «Эксперт РА» — это второе российское рейтинговое агентство, рейтинги которого Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана признает «для целей пруденциального регулирования». Первым было Российское аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

    Отметим, процедура признания зарубежных рейтинговых компаний проводится ведомством в соответствии с утвержденными требованиями. В списке критериев к претендентам 18 пунктов, в числе которых: наличие минимального капитала, соответствие моделей рейтингования международным стандартам методологии, использование систем корпоративного управления, обеспечение защиты и конфиденциальности информации и другое. Если агентство соответствует этим требованиям, финансовые организации Казахстана смогут пользоваться его рейтингами.

    Теги:
    Финансы Финансовый рынок РК Рейтинг Рейтинговое агенство АРРФР Экономика Рейтинговые услуги
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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