Еще одна выпускница набрала 140 баллов на ЕНТ в Кызылординской области

В Кызылординской области вторая выпускница в этом году набрала максимальное количество баллов на Едином национальном тестировании. Это ученица 11-го класса средней школы имени Мардана Байдилдаева № 232 села Енбек Жалагашского района Альфия Балхан, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Абитуриентка показала самый высокий результат на ЕНТ, набрала 140 баллов. Старательная выпускница, ставшая обладательницей «Алтын белгі», выбрала казахский язык и литературу, благодаря профессиональной поддержке и качественному обучению педагогов, а также своему упорному труду, постоянному поиску и высокой ответственности добилась высокого результата, — сообщила пресс-служба акима района.

При прохождении подготовительного теста ЕНТ Альфия набрала 138 баллов, значительно опередив других выпускников.

— Это общее достижение Альфии, ее родителей, учителей и учебного заведения. Высокий результат ясно показывает повышение качества образования в нашем районе, плодотворность системной работы по поддержке одаренных учеников, — говорится в сообщении.

Ранее школьник из Павлодара с первой попытки набрал 140 баллов на ЕНТ.