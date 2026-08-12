Обновленный вокзал «Тюлькубас» ввели в эксплуатацию в Туркестанской области

В церемонии открытия нового объекта принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Он ознакомился с ходом строительных работ и материально-технической базой вокзала.

Фото: акимат Туркестанской области

На торжественном мероприятии глава области поздравил собравшихся с открытием нового здания вокзала и отметил значимость объекта.

— От всей души поздравляю всех вас с торжественным открытием обновленного железнодорожного вокзала, имеющего историческое значение для Тюлькубасского района. Данный благой проект реализован в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию комфортной инфраструктуры для населения. В этом году в нашем регионе в целом была обновлена инфраструктура пяти железнодорожных вокзалов. Вокзал «Тюлькубас» с богатой историей был построен в 1916 году. Спустя более века возведено новое здание, соответствующее современным требованиям. Новый вокзал позволит предоставлять жителям и гостям качественные и комфортные услуги. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в реализации этого благого дела. Уверен, новый вокзал придаст новый импульс социально-экономическому развитию района, будет предоставлять качественные услуги жителям и гостям и станет важным объектом, подчеркивающим новый облик Тюлькубаса, — сказал глава региона.

Фото: акимат Туркестанской области

Затем состоялась церемония торжественного перерезания ленты, и новое здание вокзала было официально открыто. Аким области вместе с гостями осмотрел внутренние помещения вокзала и ознакомился с видами услуг, предоставляемых пассажирам.

Фото: акимат Туркестанской области

Объект оборудован в соответствии с современными требованиями и способен обслуживать 186 пассажиров в сутки.

Комплекс вокзала включает полный цикл услуг, необходимых пассажирам. В новом здании предусмотрены просторный зал ожидания на 90 мест, билетная касса, справочное бюро и столовая. Имеются комната матери и ребенка, а также специальное помещение для граждан с ограниченными возможностями. Также обустроены медицинский пункт, изолятор, служебный кабинет отделения транспортной полиции и все необходимые санитарно-бытовые условия. Объект оборудован современным лифтом, созданы все условия для беспрепятственного доступа граждан с особыми потребностями. Кроме того, обновлена платформа длиной 540 метров.

Территория полностью благоустроена и озеленена. На территории вокзала установлены камеры видеонаблюдения и система громкой связи. Также обновлен пешеходный мост. Создано около 10 рабочих мест.

Фото: акимат Туркестанской области

Тюлькубасский железнодорожный вокзал является одним из важных объектов в системе пассажирских перевозок и транспортно-логистической системе региона. Железнодорожная станция имеет стратегическое значение для обеспечения транспортной доступности как для жителей населенного пункта, так и для пассажиров, прибывающих в район и убывающих из него.

Ранее в Правительстве обсудили сроки и качество модернизации 124 вокзалов в Казахстане.