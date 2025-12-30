Еще один важный объект в ВКО — в Бозанбае открыли центр для особенных детей

В церемонии принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, который отметил, что развитие инклюзивной инфраструктуры в сельской местности является одной из приоритетных задач региона.

Центр открыт при финансировании фонда АО «Самрук-Қазына» и при поддержке фонда «Baquatty Aimaq». В рамках данной инициативы и при непосредственной поддержке областного акимата учреждение начало свою работу.

Фото: акимат ВКО

Как сообщили в ведомстве, реабилитационный центр разместился в трехэтажном здании общей площадью более 1,4 тыс. квадратных метров и рассчитан на оказание комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра, ментальными и психоневрологическими нарушениями. Здесь созданы все необходимые условия для коррекционной, развивающей и социальной работы: залы ЛФК, соляная и шунгитовая комнаты, кабинеты сенсорной интеграции, раннего вмешательства, робототехники и трудовой терапии, а также игровые и комнаты отдыха.

Фото: акимат ВКО

Планируется, что центр будет принимать до 50 детей с инвалидностью с возможностью пятидневного стационарного пребывания. Для работы с детьми сформирован штат специалистов — педагогов, психологов, реабилитологов и социальных работников. Особое внимание уделено подготовке кадров: за счет средств фонда организовано обучение сотрудников, закуплено современное реабилитационное и медицинское оборудование, мебель и инвентарь.

Фото: акимат ВКО

Глава региона подчеркнул, что открытие такого центра является важным шагом на пути к реальной инклюзии.

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев постоянно подчеркивает необходимость создания соответствующих условий для детей с особыми потребностями. Реализация реабилитационного центра «Ainala» — одно из наглядных подтверждений этой работы. В нашей области проживает более 3 тысяч детей данной категории. Мы и дальше будем последовательно работать над созданием условий для их обучения и развития, а также оказывать поддержку родителям, — отметил аким Нурымбет Сактаганов.

Фото: акимат ВКО

Новый центр в Бозанбае станет опорной площадкой для развития системы ранней помощи и реабилитации детей в Уланском районе и позволит десяткам семей получать необходимую поддержку в шаговой доступности, отметили в пресс-службе.