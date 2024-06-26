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    19:12, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Еще один участок объездной дороги закроют на ремонт в Астане

    Еще один участок объездной дороги в Астане закроют на ремонт
    Фото: АО «НК «КазАвтоЖол»

    О начале среднего ремонта на участке автодороги Р-10 «Обход Астана» км 46-53 уведомили в АО «НК «КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.

    — С 25 июня по 28 июня 2024 года на участке автомобильной дороги Р-10 «Обход Астана» км 46-53 проводится плановый средний ремонт дороги. В связи с возможным временным частичным ограничением движения на данном участке, рекомендуется заранее запланировать альтернативный маршрут. Просим проявить понимание и терпение в связи с возможными временными неудобствами, — говорится в сообщении АО «НК «КазАвтоЖол».

    Напомним, ранее сообщалось о ремонте на на участке автомобильной дороги Р-10 «Обход Астана» км 52-53, который продлится до 5 июля.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Транспорт Астана Авто Закрытие дорог Ремонт дорог
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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