Еще один участок объездной дороги закроют на ремонт в Астане

О начале среднего ремонта на участке автодороги Р-10 «Обход Астана» км 46-53 уведомили в АО «НК «КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.

— С 25 июня по 28 июня 2024 года на участке автомобильной дороги Р-10 «Обход Астана» км 46-53 проводится плановый средний ремонт дороги. В связи с возможным временным частичным ограничением движения на данном участке, рекомендуется заранее запланировать альтернативный маршрут. Просим проявить понимание и терпение в связи с возможными временными неудобствами, — говорится в сообщении АО «НК «КазАвтоЖол».

Напомним, ранее сообщалось о ремонте на на участке автомобильной дороги Р-10 «Обход Астана» км 52-53, который продлится до 5 июля.