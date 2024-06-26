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    13:26, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Еще один ребенок пострадал от падения памятника в Атырау

    врач
    Фото: freepik.com

    В Атырауской упал памятник из-за резкого изменения погоды. Пострадали дети - 7-летняя девочка погибла, а 9-летний ребенок сломал руку, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, памятник в парке «Женис» упал из-за резкого изменения погоды. Вчера, 25 июня, около 21:40 в городе Атырау резко изменилась погода и начался сильный ветер с ливнем.

    - В результате падения памятника, расположенного в парке «Женис», дети из одной семьи 2015 и 2017 годов рождения были госпитализированы в Атыраускую областную детскую больницу. 7-летняя девочка с тяжелыми телесными повреждениями была госпитализирована в реанимационное отделение. Ей была оказана соответствующая медицинская помощь, но из-за тяжелых травм девочка скончалась. А подросток 2015 года рождения сломал руку. Ему было оказано лечение. В перевязочном пункте наложена гипсовая повязка. Ребенка отправили домой для амбулаторного лечения, - сообщили в пресс-службе управления.

    Ранее сообщалось о гибели 7-летней девочки, на которую упал памятник. 

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Регионы Полиция Происшествия
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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