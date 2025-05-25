Еще один полицейский вертолет разбился в Таиланде: есть погибшие

Как сообщает газета Bangkok Post, вертолет, на борту которого находились четыре человека, потерпел крушение в районе Муанг провинции Прачуапкхирикхан.

По словам властей, трое человек погибли, а один успел прыгнуть с парашютом до падения вертолета.

Состояние выжившего и его местонахождение пока неизвестны. По факту крушения проводится расследование.

Напомним, в апреле произошла подобная авиакатастрофа, тогда погибли шесть сотрудников полиции в результате крушения малого самолета у берегов таиландской провинции Прачуапкхирикхан.