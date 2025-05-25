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    03:26, 25 Май 2025 | GMT +5

    Еще один полицейский вертолет разбился в Таиланде: есть погибшие

    На западе Таиланда в результате крушения полицейского вертолета погибли три человека, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı. 

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    Фото: Anadolu Ajansı

    Как сообщает газета Bangkok Post, вертолет, на борту которого находились четыре человека, потерпел крушение в районе Муанг провинции Прачуапкхирикхан.

    По словам властей, трое человек погибли, а один успел прыгнуть с парашютом до падения вертолета.

    Состояние выжившего и его местонахождение пока неизвестны. По факту крушения проводится расследование.

    Напомним, в апреле произошла подобная авиакатастрофа, тогда погибли шесть сотрудников полиции в результате крушения малого самолета у берегов таиландской провинции Прачуапкхирикхан.

    Теги:
    Таиланд Крушение вертолета Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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