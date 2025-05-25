03:26, 25 Май 2025 | GMT +5
Еще один полицейский вертолет разбился в Таиланде: есть погибшие
На западе Таиланда в результате крушения полицейского вертолета погибли три человека, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.
Как сообщает газета Bangkok Post, вертолет, на борту которого находились четыре человека, потерпел крушение в районе Муанг провинции Прачуапкхирикхан.
По словам властей, трое человек погибли, а один успел прыгнуть с парашютом до падения вертолета.
Состояние выжившего и его местонахождение пока неизвестны. По факту крушения проводится расследование.
Напомним, в апреле произошла подобная авиакатастрофа, тогда погибли шесть сотрудников полиции в результате крушения малого самолета у берегов таиландской провинции Прачуапкхирикхан.