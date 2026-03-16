Еще один электропоезд запустят в Казахстане в период Наурыза

Электропоезд будет курсировать 21, 22, 23, 28, 29 и 30 марта 2026 года, обеспечивая дополнительную транспортную доступность для пассажиров в праздничные дни.

Расписание движения

Со станции Шу:

отправление — 05:00;

прибытие на станцию Тараз — 08:41.

Со станции Тараз:

отправление — 12:40;

прибытие на станцию Шу — 16:22.

Состав электропоезда состоит из 4 вагонов 2 и 3 классов. Общая вместимость поезда составляет 352 посадочных места.

Стоимость проезда

2 класс — 3562 тенге;

3 класс — 2946.

Напомним, что в период празднования Наурыз мейрамы будут назначены дополнительные электропоезда и увеличится составность отдельных поездов.