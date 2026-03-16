    14:37, 16 Март 2026 | GMT +5

    Еще один электропоезд запустят в Казахстане в период Наурыза

    В связи с увеличением пассажиропотока в период празднования Наурыза АО «Пассажирские перевозки» назначает дополнительный электропоезд № 6975/6976 «Шу — Тараз», передает агентство Kazinform.

    Фото: АО «Пассажирские перевозки»

    Электропоезд будет курсировать 21, 22, 23, 28, 29 и 30 марта 2026 года, обеспечивая дополнительную транспортную доступность для пассажиров в праздничные дни.

    Расписание движения

    Со станции Шу:

    • отправление — 05:00;
    • прибытие на станцию Тараз — 08:41.

    Со станции Тараз:

    • отправление — 12:40;
    • прибытие на станцию Шу — 16:22.

    Состав электропоезда состоит из 4 вагонов 2 и 3 классов. Общая вместимость поезда составляет 352 посадочных места.

    Стоимость проезда

    • 2 класс — 3562 тенге;
    • 3 класс — 2946.

    Напомним, что в период празднования Наурыз мейрамы будут назначены дополнительные электропоезда и увеличится составность отдельных поездов.

    Динара Жусупбекова
