14:37, 16 Март 2026 | GMT +5
Еще один электропоезд запустят в Казахстане в период Наурыза
В связи с увеличением пассажиропотока в период празднования Наурыза АО «Пассажирские перевозки» назначает дополнительный электропоезд № 6975/6976 «Шу — Тараз», передает агентство Kazinform.
Электропоезд будет курсировать 21, 22, 23, 28, 29 и 30 марта 2026 года, обеспечивая дополнительную транспортную доступность для пассажиров в праздничные дни.
Расписание движения
Со станции Шу:
- отправление — 05:00;
- прибытие на станцию Тараз — 08:41.
Со станции Тараз:
- отправление — 12:40;
- прибытие на станцию Шу — 16:22.
Состав электропоезда состоит из 4 вагонов 2 и 3 классов. Общая вместимость поезда составляет 352 посадочных места.
Стоимость проезда
- 2 класс — 3562 тенге;
- 3 класс — 2946.
Напомним, что в период празднования Наурыз мейрамы будут назначены дополнительные электропоезда и увеличится составность отдельных поездов.