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    21:46, 21 Март 2024 | GMT +6

    Еще два населенных пункта подключили к природному газу в Кызылординской области 

    Газификация
    Фото: АО «КазТрансГаз Аймак»

    Населенные пункты Бестам и Теликоль Шиелийского района Кызылординской области подключили к природному газу, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В этом районе проживает более 85 тысяч человек в 23 населенных пунктах. На сегодня к природному газу в Шиелийском районе подключено 10 948 абонентов, в том числе частного сектора – 9 978, квартир - 681, производственных учреждений - 27 и коммунально-бытовых учреждений - 262. 

    Теперь доступ к природному газу предоставляется 2 056 жителям населенного пункта Бестам и 1 550 жителям населенного пункта Теликоль. 

    В церемонии подключения к «голубому топливу» приняли участие аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев. 

    - В настоящее время девять населенных пунктов Шиелийского района пользуется голубым топливом. Сегодня жители населенных пунктов Бестам и Теликоль Шиелийского района также получили возможность подключиться к природному газу. Голубое топливо действительно приносит множество благ, однако необходимо помнить, что безопасность при обращении с газом должна стоять на первом месте, - подчеркнул директор Кызылординского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Жайык Алишев.

    Подключение к природному газу обеспечит экологическую чистоту, а также избавит сельчан от хранения запасов угля и вывоза золы в отопительный сезон. 

    Ыбырай Абдильда из села Бестам стал одним из первых, кто подключился к природному газу. 

    – Все работает отлично, без перебоев, дома тепло! Мы очень довольны результатами труда наших газовиков. Это удобно, больше не нужно носить уголь и дрова. Просто нажимаешь кнопку, устанавливаешь температуру, и все, в доме комфорт, - отметил Ы. Абдильда.

    Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что Правительству следует увеличить уровень газификации населенных пунктов.  

    Теги:
    Регионы Казахстана Кызылординская область Акимат Газификация
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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