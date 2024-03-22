Еще два населенных пункта подключили к природному газу в Кызылординской области 

Населенные пункты Бестам и Теликоль Шиелийского района Кызылординской области подключили к природному газу, передает корреспондент агентства Kazinform.

В этом районе проживает более 85 тысяч человек в 23 населенных пунктах. На сегодня к природному газу в Шиелийском районе подключено 10 948 абонентов, в том числе частного сектора – 9 978, квартир - 681, производственных учреждений - 27 и коммунально-бытовых учреждений - 262.

Теперь доступ к природному газу предоставляется 2 056 жителям населенного пункта Бестам и 1 550 жителям населенного пункта Теликоль.

В церемонии подключения к «голубому топливу» приняли участие аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.

- В настоящее время девять населенных пунктов Шиелийского района пользуется голубым топливом. Сегодня жители населенных пунктов Бестам и Теликоль Шиелийского района также получили возможность подключиться к природному газу. Голубое топливо действительно приносит множество благ, однако необходимо помнить, что безопасность при обращении с газом должна стоять на первом месте, - подчеркнул директор Кызылординского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Жайык Алишев.

Подключение к природному газу обеспечит экологическую чистоту, а также избавит сельчан от хранения запасов угля и вывоза золы в отопительный сезон.

Ыбырай Абдильда из села Бестам стал одним из первых, кто подключился к природному газу.

– Все работает отлично, без перебоев, дома тепло! Мы очень довольны результатами труда наших газовиков. Это удобно, больше не нужно носить уголь и дрова. Просто нажимаешь кнопку, устанавливаешь температуру, и все, в доме комфорт, - отметил Ы. Абдильда.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что Правительству следует увеличить уровень газификации населенных пунктов.



