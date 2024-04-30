Еще два бизнесмена из списка Forbes отправили деньги в помощь пострадавшим от паводков

В отчетности фонда «Қазақстан халқына» появились имена еще двух бизнесменов, которые направили свои деньги на помощь пострадавшим от паводков – Кайрат Итемгенов и Алмас Мынбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным фонда «Қазақстан халқына», Кайрат Итемгенов направил 1,3 млрд тенге, а Алмас Мынбаев – 450 млн тенге.

Всего с 1 апреля 2024 года в фонд поступило 4,7 млрд тенге помощи пострадавшим от паводков. Почти 500 млн тенге направили физические лица.

Кайрат Итемгенов является мажоритарным акционером ТОО Aqniet Group. Компания управляет аптечными сетями Europharma и ArzanPharm. В 2023 году он вошел в списки казахстанского Forbes «50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана» и «50 богатейших бизнесменов Казахстана».

Алмас Мынбаев является председателем совета директоров страховых компаний Nomad Life и «Номад Иншуранс». В 2023 году он вошел в рейтинг «50 богатейших бизнесменов Казахстана».

Ранее агентство Kazinform подсчитало, что бизнесмены направили на помощь пострадавшим более 190 млрд тенге.