Есентай Калиев избран председателем маслихата города Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – На прошедшей сессии маслихата города Уральска VIII созыва были также избраны члены и председатели постоянных комиссий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Есентай Гиниятулы Калиев родился 25 октября 1963 года в селе Жалпактал Жалпакталского района Западно-Казахстанской области. Имеет высшее образование. Окончил Уральский сельскохозяйственный техникум по специальности «Агроном», Уральский педагогический институт по специальности «Учитель географии».

Трудовой путь начал секретарем первичной комсомольской организации в Фурмановском среднем профессионально-техническом училище №17. Был преподавателем основ агрономии, вторым, третьим секретарем Фурмановского районного комитета комсомола. Также работал на должности заместителя директора Фурмановского СПТУ №17. Позднее был акимом Жалпакталского сельского округа, заместителем акима Казталовского района, директором средней школы имени К. Мендалиева, руководителем аппарата Казталовского района, акимом Казталовского района.

Также трудился в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области, в аппарате областного маслихата.

С 15 января 2021 года был секретарем Уральского городского маслихата.

Ранее сообщалось, что председателем Западно-Казахстанского областного маслихата избран Мурат Мукаев.