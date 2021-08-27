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Еще три карантинных тоя выявили в Туркестанской области

27 Августа 2021 11:45
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Еще три карантинных тоя выявили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области остановили несколько тоев, проходивших в карантин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

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В селе Атамура Мактааральского района полицейские остановили «Бесик-той», на который присутствовали около 50 человек. Собранные материалы в отношении устроителя тоя по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в соответствующие службы для принятия законного решения.

В Казыгуртском районе стражи порядка выявили несколько нарушений карантинного режима. Так, в тойхане на территории района полиция остановила свадьбу, на которой собралось более 80 гостей.

Еще один местный житель у себя дома устроил «кудалык той» с участием около 50 человек.

В отношении организаторов тоев и владельца заведения собрали материалы по статье 425 КоАП РК и направили в СЭС для привлечения к административной ответственности.

Полицейские Туркестанской области предупреждают, что в период карантинного режима граждане, не выполняющие установленных требований, будут привлечены к ответственности.


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#Туркестанская область   #Коронавирус в РК  
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