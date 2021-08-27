Еще три карантинных тоя выявили в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области остановили несколько тоев, проходивших в карантин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.
В селе Атамура Мактааральского района полицейские остановили «Бесик-той», на который присутствовали около 50 человек. Собранные материалы в отношении устроителя тоя по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в соответствующие службы для принятия законного решения.
В Казыгуртском районе стражи порядка выявили несколько нарушений карантинного режима. Так, в тойхане на территории района полиция остановила свадьбу, на которой собралось более 80 гостей.
Еще один местный житель у себя дома устроил «кудалык той» с участием около 50 человек.
В отношении организаторов тоев и владельца заведения собрали материалы по статье 425 КоАП РК и направили в СЭС для привлечения к административной ответственности.
Полицейские Туркестанской области предупреждают, что в период карантинного режима граждане, не выполняющие установленных требований, будут привлечены к ответственности.
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