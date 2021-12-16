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Ещё семь новых школ построили в Нур-Султане

16 Декабря 2021 17:31
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Ещё семь новых школ построили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане построили ещё 7 школ на 20 тыс. ученических мест. Всего в текущем году было построено 15 школ, которые позволили создать 40 тысяч ученических мест. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

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«Завершили строительство еще семи школ. Только данные учебные заведения позволяют создать более 20 тыс. ученических мест. К примеру, посетили инновационную школу нового формата BINOM SCHOOL. Охват новой пятиэтажной школы составляет 4 тыс. учащихся (в 2 смены). Обучение в данной школе совершенно бесплатное. В учебном заведении функционируют кабинеты робототехники, кинозал, коворкинг-зоны для учителей и детей, телестудия, смарт-классы, мастерские по резьбе металла и дерева, TedxBinom, Speaking Club, большая библиотека, игровые комнаты и т.д. Одним из главных преимуществ школы BINOM является то, что созданы все условия для детей с особыми потребностями. Двери новых школ откроются уже с 3 четверти обучения.

Всего в текущем году построили 15 школ. Это порядка 40 тысяч ученических мест. За счет новых школ количество трехсменных школ сократилось на 5 учебных заведения, также снимаем вопрос с переуплотненным режимом в 10 школах.

В столице ежегодно растёт количество людей. За последние 10 лет число учащихся увеличилось почти в 3 раза. Ежегодно число первоклассников также превышает число выпускников более чем в 3 раза. К примеру, если в мае 7 тыс. выпускников, то в первый класс приходят 25 тыс. учащихся. Для того чтобы обеспечивать ученическими местами, также решать вопросы школ с трехсменным и переуплотненным режимом, необходимо строить в городе не менее 10 школ ежегодно.

В 2022 году планируем построить 16 школ. В рамках Комплексного плана на 5-летний период запланировали строительство порядка 70 школ. В строительство школ также привлекаем частные инвестиции. Учебные заведения строим во всех районах города, в том числе, в жилых массивах. С акцентом на те районы, где имеется потребность в учебных заведениях», - написал Алтай Кульгинов.

Фото: Александр Куприенко




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#Нур-Султан   #Образование   #Акимат   #Строительство  
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