Еще раз проверю - аким Алматы о результатах конкурса молодых тиктокеров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ответил касательно честности конкурса молодых тиктокеров от акимата города, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В ходе брифинга СЦК журналисты засомневались в результатах конкурса и сообщили, что в нем победителями стали сотрудница акимата, член АНК и дочери главы компании - поставщика тендера.

«Вы знаете, если было так, как вы говорили, тиктокеры нас «порвали» бы. Почему этот конкурс появился? Когда я с ними встречался, мы это обсуждали и тогда я им предложил: давайте вы примите участие в Дне города, чтобы каким-то образом оживить День города. Один из молодых тиктокеров сказал: «День города вы проводите для взрослых, это ваш праздник. А молодежь сама по себе». Давайте, чтобы заинтересовать молодежь, организуйте конкурс, мы будем снимать ролики. Мы запустили… Если, допустим, работник акимата или чей-то ребенок занимается TikTok, это не запрещено же (участие в конкурсе – прим.ред.). Кому что нравится, он делает. Насколько я знаю, у нас десятки миллионов просмотров были, я считаю, что мы достигли цели. Через их аудиторию мы показываем наш город миру. Ничего страшного здесь нет, если кто-то из госслужащих участвует. Это не запрещено», - сказал Бакытжан Сагинтаев в ходе брифинга СЦК.

На вопрос о том, почему они победили, не набрав наибольшее число просмотров, аким Алматы ответил: «Хорошо, я еще раз проверю. Тиктокеры бы сразу обратились».