Еще одного участника ограбления оружейного магазина задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Тайник с оружием, оптическим прицелом и охотничьим инвентарем найден в сарае у жителя Наурызбайского района Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

«В ходе спецоперации задержан гражданин К., 1984 года рождения, который, как установлено в ходе проведения оперативных мероприятий, принимал участие в ограблении оружейного магазина «Камерад» 5 января, вследствие чего завладел восемью гладкоствольными ружьями 12-го калибра. Установлено, что награбленное фигурант «до хороших времен» припрятал в сарае, подальше от глаз домочадцев. Все оружие изъято. По ним назначена экспертиза», – рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

Уголовное дело по факту хищения оружия и другого имущества оружейного магазина «Камерад» расследуется отделом полиции при УП Ауэзовского района. Подозреваемый взят под стражу.

Ранее полицейские также задержали троих участников ограбления оружейного магазина «Камерад». У них изъято 5 гладкоствольных ружей.