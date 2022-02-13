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Еще одного участника ограбления оружейного магазина задержали в Алматы

13 Февраля 2022 12:30
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Еще одного участника ограбления оружейного магазина задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Тайник с оружием, оптическим прицелом и охотничьим инвентарем найден в сарае у жителя Наурызбайского района Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

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«В ходе спецоперации задержан гражданин К., 1984 года рождения, который, как установлено в ходе проведения оперативных мероприятий, принимал участие в ограблении оружейного магазина «Камерад» 5 января, вследствие чего завладел восемью гладкоствольными ружьями 12-го калибра. Установлено, что награбленное фигурант «до хороших времен» припрятал в сарае, подальше от глаз домочадцев. Все оружие изъято. По ним назначена экспертиза», – рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

Уголовное дело по факту хищения оружия и другого имущества оружейного магазина «Камерад» расследуется отделом полиции при УП Ауэзовского района. Подозреваемый взят под стражу.

Ранее полицейские также задержали троих участников ограбления оружейного магазина «Камерад». У них изъято 5 гладкоствольных ружей.


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#Алматы   #Видео   #МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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