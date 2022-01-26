Еще одного мародера задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержан мародер, участвовавший в нападении на магазин бытовой техник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

24-летний житель Жамбылской области был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«В качестве вещественных доказательств изъяты похищенные товары: в основном бытовая техника. По нашим данным, подозреваемый участвовал в массовых беспорядках и ограблении магазина бытовой техники, что расположен по проспекту Райымбека. Как выяснилось, краденое фигурант прятал по месту своего жительства, а позже планировал сбыть», - информировал начальник отдела полиции при УП Медеуского района Едилхан Байгараев.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 188 ч.3 п.3 УК РК. В отношении задержанного судом избрана санкция в виде содержания под стражей.