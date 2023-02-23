Еще одно землетрясение произошло в Таджикистане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 23 февраля 2023 года в 14 часов 1 минуту 5 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 606 км на юго-запад от города Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 11.0. Магнитуда MPV 5.0. Координаты эпицентра 38.21° с.ш. 73.75° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Напомним, 23 февраля в 424 км на северо-восток от г. Алматы, на территории Казахстана в Жетысуской области, было зарегистрировано землетрясение. Ранее сообщалось о землетрясении в Таджикистане магнитудой 7,0, при этом в Алматы и Шымкенте ощутили толчки в 2-3 балла. В Ташкенте и других городах Узбекистана сегодня ощущалось землетрясение силой 4 балла. В кыргызском Оше произошло землетрясение силой 4,5 балла. В Иркутской области России 23 февраля утром произошло землетрясение силой 6,3 балла.