Еще одно село газифицировали в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области газифицировано село Белкопа Айтекебийского района. Таким образом, это 15-ое по счету село, куда был проведен газ в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего на обеспечение Белкопы газом государство направило более 56 миллионов тенге. Голубым топливом будет обеспечено 90 домов и 4 социальных объекта.

«В первую очередь, поздравляю вас с 30-летием Независимости Казахстана. За эти годы наша страна столкнулась с разными трудностями, которые смогла преодолеть благодаря мудрой политике Первого Президента, трудолюбию и единству народа. В результате сегодня решаются социальные вопросы, стоявшие на повестке дня не одно десятилетие. В том числе, в Актюбинской области в этом году проведена большая работа по газификации аулов, которая будет продолжена и в следующем году», - отметил в своей речи Ондасын Уразалин.

«Это большая радость для меня и моих односельчан. В 2019 году вы были в нашем районе с рабочей поездкой и заехали в наше село, несмотря на то, что оно маленькое и ничем не примечательное. Тогда мы просили вас о газе, и вы пообещали, что сделаете все, чтобы газ у нас был. Вы выполнили свое обещание народу, и мы искренне за это благодарны», - отметил один из аксакалов села.

Затем аким побывал в селе Киякты Аралтогайского сельского округа, где осмотрел результаты работ по капитальному ремонту основной школы, а также новую блочно-модульную станцию очистки воды. Станцию ввели в эксплуатацию в сентябре этого года. Благодаря этому по водопроводу села течет очищенная и обеззараженная вода из подземных источников.