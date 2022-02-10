Еще одно село Алматинской области газифицировано
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области еще одно село подключили к природному газу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В этом году в село Коктал вблиз Талдыкоргна дошел природный газ. Жители не скрывают своей радости.
«Со вчерашнего дня уже подвели газ в десять домов. Цена на газ - 31 тенге 70 тиын. Сейчас мы дальше подключаем другие дома» , - сказал руководитель ТОО «Жетысуоблгаз» Зияш Киякбаев.
Раньше доступу сельского населения к газу препятствовали нарушения трубопроводов. В январе неисправности были устранены.
Трубы полностью прошли испытания на прочность, герметичность. Отмечается, что заменены материалы низкого качества.
Одним из первых, кто подключил газ, стал Оналбай Жексенбинов. Он живет в этом селе более 20 лет. Вместе с ним живут его родители: 77-летняя Кенжеқыз Кенанова и 82-летний Исатай Исанов. Они не скрывают своей радости.
«Раньше мы таскали уголь, рубили дрова. А сейчас просто подключаем газ, и это намного удобнее. В наше время такого не было» , - поделился Исатай Исанов.
Подчеркнем, в этом году в регионе уже газифицировано 164 населенных пункта.
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