+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Еще одно село Алматинской области газифицировано

10 Февраля 2022 13:05
Поделиться:
Еще одно село Алматинской области газифицировано

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области еще одно село подключили к природному газу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Уровень газификации населенных пунктов в Жамбылской области составляет 88,6 процента
Насколько сократятся вредные выбросы благодаря газификации в столице Как будет производиться дальнейшая газификация столицы ЗОЖ для всех: чем удивляют сельские спортивные центры

В этом году в село Коктал вблиз Талдыкоргна дошел природный газ. Жители не скрывают своей радости.

«Со вчерашнего дня уже подвели газ в десять домов. Цена на газ - 31 тенге 70 тиын. Сейчас мы дальше подключаем другие дома» , - сказал руководитель ТОО «Жетысуоблгаз» Зияш Киякбаев.

Раньше доступу сельского населения к газу препятствовали нарушения трубопроводов. В январе неисправности были устранены.

Трубы полностью прошли испытания на прочность, герметичность. Отмечается, что заменены материалы низкого качества.

Одним из первых, кто подключил газ, стал Оналбай Жексенбинов. Он живет в этом селе более 20 лет. Вместе с ним живут его родители: 77-летняя Кенжеқыз Кенанова и 82-летний Исатай Исанов. Они не скрывают своей радости.

«Раньше мы таскали уголь, рубили дрова. А сейчас просто подключаем газ, и это намного удобнее. В наше время такого не было» , - поделился Исатай Исанов.

Подчеркнем, в этом году в регионе уже газифицировано 164 населенных пункта.


Подписывайтесь на наш канал:

#Инфраструктурные проекты   #Алматинская область   #Газификация  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Уровень газификации населенных пунктов в Жамбылской области составляет 88,6 процента
Насколько сократятся вредные выбросы благодаря газификации в столице
Как будет производиться дальнейшая газификация столицы
ЗОЖ для всех: чем удивляют сельские спортивные центры
Популярное
1 Порядок досрочного присвоения званий сотрудникам правоохранительных органов изменится в Казахстане
2 Сильный снег ожидается в Алматы
3 Изменить монетарную политику Казахстана призывают депутаты
4 38 младенцев ослепли из-за поздней выявляемости заболевания – депутат
5 Бердибек Сапарбаев раскритиковал деятельность СПК «Тараз» по проекту повышения доходов сельчан
6 Что будет запрещено казахстанцам после объявления их банкротами
Читайте также
Около 600 лучших учителей привлекут в районы Алматинской области
38 объектов образования построят в Алматинской области
Порядок досрочного присвоения званий сотрудникам правоохранительных органов изменится в Казахстане
Сильный снег ожидается в Алматы
Изменить монетарную политику Казахстана призывают депутаты
38 младенцев ослепли из-за поздней выявляемости заболевания – депутат
Бердибек Сапарбаев раскритиковал деятельность СПК «Тараз» по проекту повышения доходов сельчан
Что будет запрещено казахстанцам после объявления их банкротами
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив