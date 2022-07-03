Еще одна звездная домбра пополнила фонд историко-краеведческого музея в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Фонд Костанайского областного историко-краеведческого музея пополнился домброй известного поэта-лирика Шамиля Мухамеджанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Накануне Национального дня домбры в музей поступила домбра Шамиля Мухамеджанова, книги «Күн төбеде тұрғанда» (1972 ), «Назқоңыр» (1973), «Жыр - ғұмыр» (2001), фотографии и документы. Предметы передал музею родственник, житель Костаная Хасанов Балгабай»,- сообщили в музее.

Шамиль Мухамеджанов родился 16 октября 1931 года в селе Торгай Джангельдинского района Костанайской области. В 1956 году окончил филологический факультет Казахского педагогического института имени Абая.

Много лет он посвятил работе в журнале «Жулдыз», в издательстве «Жазушы». Первые стихи были напечатаны в 1959 году в сборнике молодых поэтов «Жас Канат». В последующие годы из-под пера поэта появилось более десятка сборников стихов для детей. Он также занимался переводом произведений М. Лермонтова, Я. Райнеса, Т. Шевченко, Р. Гамзатова, Я. Смелякова и др. Умер в 1980 году.

Также в преддверии празднования Национального Дня домбры в Год детей Костанайский областной историко-краеведческий музей подготовил интерактивный проект «Домбыра әлемі», чтобы рассказать о роли и значимости домбры в жизни казахского народа. Всех желающих, учащихся местных школ сотрудники музея знакомили с музыкальными инструментами из фондовой коллекции музея.

«На выставке представлены домбры, принадлежавшие прославленным землякам. Среди ценных экспонатов домбры, принадлежащие лидеру восстания 1916 года Амангельды Иманову, народному артисту Казахской ССР, Герою Социалистического Труда Сералы Кожамкулову, Народному акыну РК Асие Беркеновой, поэтессе Мариям Хакимжановой, а также домбры ручной работы, относящиеся к первой половине ХХ века», - сообщили в музее.