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Еще одна полоса «Bus lane» появится в Астане

28 Июля 2018 15:46 162
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Еще одна полоса «Bus lane» появится в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане внедряется ещё одна выделенная полоса для общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках модернизации транспортной инфраструктуры столицы, в целях повышения качества транспортных услуг и условий для пассажиров общественного транспорта города Астаны, завтра 29-июля 2018 года планируется внедрение выделенной полосы «Bus lane» на участке ул. Косшыгулулы от ул. Кенжебека Кумисбекова до ул. Шабал Бейсековой, протяженность участка составляет - 1,6 км», - говорится в сообщении Astana LRT, опубликованном в Фейсбуке.

Как отметили в компании, внедрение «Bus lane» позволит решить такие вопросы, как: простой общественного транспорта в заторах; задержка графиков движения общественного транспорта; сложное управление общественным транспортом в общем потоке. Также, согласно заключениям специалистов, данное введение поможет отрегулировать расписание движений; снизить количество нарушений по графику; повысить дисциплину водителей автобусов безопасность движения.

«Ранее было реализованы другие участки «Bus lane». Данная мера реализуется совместно с управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны и управлением административной полиции ДВД Астаны. После внедрения выделенной полосы средняя скорость общественного транспорта увеличилась на 12-15%», - резюмировали в Astana LRT.

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Ключевые слова: Астана, Транспорт,
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Автор:

Ринат Дусумов

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