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    21:30, 11 Май 2021 | GMT +6

    Еще одна платная парковка появится в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 17 мая заработает платная парковка на одном из участков по улице Жибек Жолы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Парковка расположена по улице Жибек Жолы между проспектом Желтоксан и улицей Амангельды. Номер зоны – 1002. Количество парковочных мест – 61, а мест для инвалидов – 5.

    «Отрезок от проспекта Сейфуллина до проспекта Желтоксан вернется к работе после реконструкции улицы. Участок от улицы Амангельды до проспекта Сейфуллина станет новой платной парковкой. Будьте внимательны. Жители прилегающих к платным парковкам домов могут оформить резидентские разрешения», - сообщили в компании Aparking.

    Ранее сообщалось о том, что новые платные парковки появятся на нескольких улицах в Алматы.


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