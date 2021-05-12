Еще одна платная парковка появится в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 17 мая заработает платная парковка на одном из участков по улице Жибек Жолы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Парковка расположена по улице Жибек Жолы между проспектом Желтоксан и улицей Амангельды. Номер зоны – 1002. Количество парковочных мест – 61, а мест для инвалидов – 5.

«Отрезок от проспекта Сейфуллина до проспекта Желтоксан вернется к работе после реконструкции улицы. Участок от улицы Амангельды до проспекта Сейфуллина станет новой платной парковкой. Будьте внимательны. Жители прилегающих к платным парковкам домов могут оформить резидентские разрешения», - сообщили в компании Aparking.

Ранее сообщалось о том, что новые платные парковки появятся на нескольких улицах в Алматы.