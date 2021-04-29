Еще один ягуар родился в зоопарке Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 17 марта в алматинском зоопарке на свет появился маленький ягуар. Это уже второй детеныш от местной пары ягуаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, мама хищника Момын родилась в алматинском зоопарке в 2010 году. А папа Василий приехал из Новосибирска в 2014 году.

В 2019 году у Момын и Василия родилась Австралия. Подписчики зоопарка хотели поддержать страну, для которой тот год выдался нелегким, и потому предложили назвать маленького ягуара так.

И вот спустя несколько лет у Австралии появился братик. Его еще не назвали, администрация зоопарка по традиции планирует выбрать имя вместе с подписчиками в своем Instagram-аккаунте. Напомним, ранее алматинцы выбирали имена для верблюжонка, который родился на 8 марта (его назвали Мейрам), и медвежат, родившихся 1 января (их имена Кенай и Кода, в честь персонажей диснеевского мультфильма «Братец медвежонок»).

Если Австралия родилась пятнистой, как мама, то новорожденный ягуар с черной шерстью — в папу. Как рассказали сотрудники зоопарка, пантеры — это не отдельных вид хищных кошачьих, это те же ягуары, просто с другим окрасом.

«Сотрудники зоопарка прилагают очень много усилий, чтобы создать животным комфортные условия: предметное обогащение вольера — это бревна, камни, игрушки, тщательный подбор питания, ветеринарный уход и обязательные проявления любви и заботы от киперов. Малыши, которые появляются в нашем зоопарке — доказательство того, что мы все делаем правильно и животным у нас хорошо. Там, где плохо, голодно или опасно никогда приплода не будет», — поделилась ветеринарный врач алматинского зоопарка Юлия Дудкина.

Ежедневно ягуары съедают по 3 кг мяса, но у Момын сейчас увеличенный рацион — 4,5 кг.

Ранее сообщалось, что в алматинском зоопарке в пруды выпустили пеликанов, лебедей и фламинго, также здесь родились лемуры и вылупился птенец бородача.