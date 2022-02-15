+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Еще один участок трассы закрыли в Алматинской области

15 Февраля 2022 20:36
Поделиться:
Еще один участок трассы закрыли в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий на участке автодороги областного значения «Кабанбай – Коктума» закрыто движение для всех видов транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Более 260 дорожников чистят трассы от снега в Алматинской области
Трасса от Экибастуза до Акмолинской области закрыта для транспорта Более 100 человек эвакуировали за сутки на автодорогах в Акмолинской области Несколько участков дорог закрыли в Алматинской области из-за непогоды

«По сообщению управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, в связи с ухудшением погодных условий (метель, нулевая видимость) с 19:30 часов 15 февраля на участке автодороги областного значения «Кабанбай – Коктума» (64-97 км) закрыто движение для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать смс-сообщениями, передаваемыми службой 112.

Также, по данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, с 19.30 часов 15 февраля открыто движение на следующих автомобильных дорогах областного значения для всех автотранспортных средств:

- Сарыозек-Коктал-Когалы-Коксу-Карабулак (0-94 км);

- въезд в с. Аралтобе (0-10,5 км);

- въезд в с. Онжас (0-7,7 км);

- въезд в с. Каспан, с. Карымсак, с. Майтобе;

- автодорога Алматы - Усть-Каменогорск - Капал-Арасан (0-45 км)

- въезд в с. Капал» (0-16,5 км).

Отметим, что эти участки были закрыты с утра 15 февраля.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Транспорт   #Дороги   #Погода  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Более 260 дорожников чистят трассы от снега в Алматинской области
Трасса от Экибастуза до Акмолинской области закрыта для транспорта
Более 100 человек эвакуировали за сутки на автодорогах в Акмолинской области
Несколько участков дорог закрыли в Алматинской области из-за непогоды
Популярное
1 Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
2 Пропавший водитель бензовоза найден на чабанской зимовке в Атырауской области
3 Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
4 В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК
5 Димаш Даулетов из Алматы восхитил наставников на шоу «Голос Украины»
6 В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию жилые дома
Читайте также
Полицейские обратились к водителям в связи с непогодой в Нур-Султане
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
Пропавший водитель бензовоза найден на чабанской зимовке в Атырауской области
Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК
Димаш Даулетов из Алматы восхитил наставников на шоу «Голос Украины»
В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию жилые дома
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив