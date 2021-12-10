Еще один участок трассы закрыли из-за непогоды в Алматинской области
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области из-за ухудшения погодных условий закрыто движение на автодорогах областного значения «Ушарал-Достык» и «Ушарал-Камыскала» для всех видов автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области сообщает, в целях обеспечения безопасности граждан в связи с сильными ветрами, на территории Алакольского района Алматинской области закрыто движение на автодорогах областного значения для всех видов автотранспорта: «Ушарал-Достык (с. Жаланашколь)» с 0-10,3 км; «Ушарал-Камыскала», с 0-60 км», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.
ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС-сообщениями от службы 112. При выезде в дальнюю дорогу ознакомится с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.
Ранее сообщалось, что трасса «Ушарал-Достык» (84-184 км) закрыта для всех видов автотранспорта.
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