+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Еще один участок трассы закрыли из-за непогоды в Алматинской области

10 Декабря 2021 21:32
Поделиться:
Еще один участок трассы закрыли из-за непогоды в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области из-за ухудшения погодных условий закрыто движение на автодорогах областного значения «Ушарал-Достык» и «Ушарал-Камыскала» для всех видов автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Участок трассы «Ушарал-Достык» закрыли для всех видов автотранспорта
О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана До 25 градусов мороза ожидается на западе и севере Казахстана 10 тысяч жителей Алматинской области привились вакциной Pfizer

«Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области сообщает, в целях обеспечения безопасности граждан в связи с сильными ветрами, на территории Алакольского района Алматинской области закрыто движение на автодорогах областного значения для всех видов автотранспорта: «Ушарал-Достык (с. Жаланашколь)» с 0-10,3 км; «Ушарал-Камыскала», с 0-60 км», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС-сообщениями от службы 112. При выезде в дальнюю дорогу ознакомится с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.

Ранее сообщалось, что трасса «Ушарал-Достык» (84-184 км) закрыта для всех видов автотранспорта.



Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Дороги   #Погода  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Участок трассы «Ушарал-Достык» закрыли для всех видов автотранспорта
О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
До 25 градусов мороза ожидается на западе и севере Казахстана
10 тысяч жителей Алматинской области привились вакциной Pfizer
Популярное
1 Уникальную операцию провели онкологи в Алматы
2 Омикрон-штамм обнаружен в 57 странах мира – ВОЗ
3 Разыскиваемый по делу о хищении $15 миллионов из казахстанского банка задержан в России
4 Обокравшую туриста в Акмолинской области женщину нашли спустя два года
5 Большегруз с морским катером застрял на трассе в Жамбылской области
6 Когда появится «омикрон» штамм, ответил главный санврач Алматы
Читайте также
О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
Пьяный алматинец без прав угнал авто со свадьбы в Талгаре
Уникальную операцию провели онкологи в Алматы
Омикрон-штамм обнаружен в 57 странах мира – ВОЗ
Разыскиваемый по делу о хищении $15 миллионов из казахстанского банка задержан в России
Обокравшую туриста в Акмолинской области женщину нашли спустя два года
Большегруз с морским катером застрял на трассе в Жамбылской области
Когда появится «омикрон» штамм, ответил главный санврач Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив