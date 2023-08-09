Еще один участок проспекта Аль-Фараби закроют для ремонта в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По проспекту Аль-Фараби в Алматы дорожные работы по южной стороне проезжей части завершены полностью, а по северной стороне открыто движение от Достык до Гагарина, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В управлении городской мобильности города сообщили, что с 23:00 часов 9 августа до 07:00 часов 11 августа планируется укладка полимерного асфальтобетонного покрытия по проспекту Аль-Фараби на участке от Гагарина до Дулати.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности при проведении среднего ремонта будут приняты следующие меры:

10 августа с 07:00 до 24:00 часов будет организован отвод транспортных средств путем реверсивного движения с южной стороны проспекта Аль-Фараби от Гагарина до Дулати. Количество полос движения в западном и восточном направлениях по Аль-Фараби будет определяться из складывающейся транспортной ситуации сотрудниками патрульной полиции;

во избежание дорожно-транспортных происшествий в темное время суток с 24:00 до 07:00 часов 11 августа движение транспорта по проспекту Аль-Фараби в западном направлении (от проспекта Гагарина) будет перекрыто полностью.

с 23:00 часов 9 августа до 07:00 часов 11 августа съезд с улицы Розыбакиева в западном направлении, съезд с проспекта Аль-Фараби на улицу Навои в северном направлении будет ограничен, объезд будет организован по улицам Торайгырова, Навои и Мустафина с установкой соответствующей схемы объезда.

Для обеспечения безопасности участников движения будут задействованы сотрудники патрульной полиции. На участке с реверсивным движением будут установлены знаки ограничения скорости 40 км/ч, разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками. Перед началом реверсивного движения с обеих сторон будут выставлены металлические турникеты, которые будут разделять транспортные потоки.

Ремонт дорожного полотна магистральных улиц в Алматы впервые идет с применением новых технологий. В составе асфальтобетонов используют полимеры. Такие смеси устойчивы к износу, имеют высокую температуру размягчения (65-70 градусов), поэтому легко выдерживают жару без особых последствий, служат намного дольше – 8-10 лет.

Ранее сообщалось, что движение по основным магистралям города будет открыто до 20 августа. До этого дорожно-ремонтные работы планировали завершить к 31 августа.