Еще один сотрудник лесхоза пропал при тушении пожара в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Еще одного задействованного в тушении пожара сотрудника лесхоза разыскивают в области Абай, передает МИА «Казинформ».

«Просим помощи в розыске F 937 ARE - номер трактора. Архипов Сергей Николаевич, 1987г.р Поехал из долонского филиала «Семей орманы» тушить пожар в Каштак, в последний раз выходил на связь 9-го числа. Звонить по телефону: +7 771 582 2159», - говорится в публикации Общественного объединения семейских автолюбителей - ОО«ОСА».

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га.

14 лесников погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня.

Ранее был опубликован список погибших при пожаре в области Абай.

«Главная на сегодня – не допустить человеческих жертв, локализовать пожар, предотвратить распространение огня на населенные пункты. Следует создать необходимые условия для размещения и проживания людей, эвакуированных из опасных районов. После нейтрализации угрозы требуется оперативно провести оценку размеров ущерба», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Всем пострадавшим, как отметил Президент, будет оказано всемерное содействие.

«Только что я встречался с родственниками погибших, обещал им оказать поддержку. Нужно обязательно сдержать данное обещание. Поручил обеспечить компенсацией семьи погибших и пострадавших. В этом вопросе не должно быть никаких проволочек», - сказал Глава государства.

В связи с масштабами масштабного пожара в городе Семее объявлено чрезвычайное положение.

Также специалисты рассказали, что тушение пожара осложняется из-за ветра и жары.

Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре