Ещё один проблемный долгострой завершат в этом году в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о завершении строительства одного из проблемных ЖК города, передает МИА «Казинформ».

«Долгострои - это не только незавершённые объекты, которые портят эстетичный вид города и создают определённые проблемы при строительстве новых рядом расположенных объектов, но и судьбы людей. За каждым долгостроем стоят нелегкие истории горожан. За долгие годы ожидания у них уже выросли дети, появились внуки, есть и те, кто, к сожалению, не дожил до долгожданного заселения.

По поручению руководства страны ведём системную и большую работу по завершению объектов долевого строительства. Одним из крупных и проблемных долгостроев является многоквартирный жилой комплекс Шыгыс. Долгострой состоит из нескольких жилых комплексов группы Шыгыс. Общее количество дольщиков составляет более 2 тыс. семей. Сегодня посетил данный долгострой. Это блоки 1А, 1В, 2А, 2В, 3А, 3Б, 4А (первая очередь) группы Шыгыс.

На все блоки выделили финансирование, провели финансовый и технический аудит. Техаудит очень важен для обеспечения безопасности: так как за долголетние простои необходимо было проверить фундамент и каркас дома на прочность и т.д. Во всех блоках определили подрядчиков, проделана колоссальная трудоёмкая работа.

К примеру, в блоках 1А и 1В проведены фасадные работы, установили лифты и окна. Провели инженерные сети. Рабочие зашли на внутреннюю отделку.

В блоках 2А и 2В подняли каркас дома - в блоке 2А каркас дома был поднят с нулевого цикла. Также закрыли кровлю, сейчас устанавливают окна и лифты.

В блоках 3А и 3Б были проведены аналогичные работы по каркасу и кровле дома. Устанавливаются лифты и окна. В блоке 4А (1 очередь) ведутся монолитные работы.

Планируем завершить стройработы и ввести ранее перечисленные блоки данного ЖК в эксплуатацию в текущем году. За полтора года (с лета 2019 г.) более, чем в 2 раза сократили количество долгостроев. В текущем году ключи выдадим ещё порядка 7 тыс. дольщиков. По каждому объекту долевого строительства составлен пошаговый план мероприятий», - написал аким.

Фото: Александр Куприенко