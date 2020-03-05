Еще один круизный лайнер на карантине из-за коронавируса в США

САН-ФРАНЦИСКО. ВВС- КАЗИНФОРМ - Круизный лайнер «Гранд принцесс» задержан на карантин в море у берегов Калифорнии после того, как у одного из пассажиров предыдущего рейса, 21 февраля сошедшего с корабля в Сан-Франциско, был диагностирован коронавирус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

71-летний мужчина в среду умер в клинике в Сакраменто. Сообщается, что он имел проблемы со здоровьем до заражения коронавирусом.

Это первая смерть от Covid-19 в Калифорнии и одиннадцатая - в США. Получив это известие, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в штате чрезвычайное положение.

Круизный лайнер «Гранд принцесс» относится к одной серии с задержанным на карантин в Японии круизным лайнером «Даймонд принцесс» и принадлежит той же компании Carnival. 21 февраля он вернулся из Мексики, чтобы вскоре отправиться на Гавайи.

Рейс был остановлен, а корабль задержан на карантин в открытом море у берегов Калифорнии, когда стало известно, что один из участников предыдущего круиза заболел Covid-19, вызываемой коронавирусом, и что на борту находится 62 человека, участвующих в обоих круизах.

Эти пассажиры изолированы в своих каютах, остальные могут свободно перемещаться по кораблю.

Марк Пэйс и его жена Бет рассказали телеканалу Си-эн-эн, что единственная карантинная мера, коснувшаяся большинства пассажиров - запрет брать тарелки в буфете немытыми руками и самим накладывать себе еду. Тем не менее супруги «слегка нервничают».

По словам Марка Пэйса, отправляясь в круиз, он взял с собой рабочий лэптоп и двухнедельный запас постоянно принимаемых лекарств для себя и жены на случай, если они попадут в карантин.

Медики подозревают наличие коронавируса у 11 пассажиров и 10 членов экипажа «Гранд принцесс».