Еще один казахстанский гимнаст взял серебро Универсиады-2023

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – На XXXI Всемирной летней Универсиаде в Чэнду (КНР) Нариман Курбанов завоевал «серебро», передает МИА «Казинформ».



Казахстанский гимнаст занял второе место в соревнованиях по спортивной гимнастике на коне с результатом 15.266. «Золото» и бронзу» завоевали атлеты из Китайского Тайбэя, соответственно.

Тем самым, по состоянию на 5 августа у Казахстана в активе 16 наград: одна

золотая, семь серебряных и восемь бронзовых.

Мужская сборная Казахстана по спортивной гимнастике на Универсиаде представлена пятью спортсменами. Ранее гимнаст Милад Карими принес Казахстану «серебро» Универсиады.





31-я Всемирная летняя Универсиада проходит в китайском Чэнду с 28 июля по 8 августа. Казахстан представляют 93 атлета в 11 видах спорта. Универсиада-2023 завершится 8 августа.