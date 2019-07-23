Еще один физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыт в Астраханском районе Акмолинской области. Он стал седьмым, введенным в эксплуатацию в селах региона за последние два года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев посетил с рабочей поездкой Астраханский район. В числе прочих объектов посещение оказались и жалтырская врачебная амбулатория и староколутонский сельский клуб.

«Здание медицинского учреждения 1952 года постройки. На его капитальный ремонт из областного бюджета было выделено 128,8 млн тенге. Работы еще не начаты, так как идут конкурсные процедуры по отбору подрядчика. Ветхое здание и у клуба села Старый Колутон, построенного в 1959 году. Для его капитального ремонта из областного бюджета было выделено более 40 млн тенге. Строительные работы были начаты в июне, планируемый срок их завершения – сентябрь», - отметили в ведомстве.

«Специально приехал посмотреть, как расходуются денежные средства, выделенные из областного бюджета. Необходимо обеспечить качество работ. Ремонт амбулатории следует ускорить», – поручил Ермек Маржикпаев акиму района Нурлану Сеилову.

У береговой зоны реки Колутон руководитель региона вместе со специалистами обсудил мероприятия по предупреждению подтопления населенных пунктов и размыва дороги в период весеннего паводка.

«В 2018 году начата реализация проекта по капитальному ремонту подъездной дороги к селу Старый Колутон. На 212 млн тенге установлены 9 водопропускных труб, проведены берегоукрепительные работы», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в районном центре аким области побывал в котельной №1, где ознакомился с ходом подготовки к новому отопительному сезону, проверил ход ремонтных работ улично-дорожной сети, а также принял участие в торжественной церемонии открытия физкультурно-оздоровительного комплекса.

«В Акмолинской области проводится большая работа по реализации задач, поставленных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Это улучшение благополучия граждан и решение социальных проблем общества. Среди них особое место занимает пропаганда здорового образа жизни. Убежден, новое спортивное сооружение даст положительный импульс для развития спорта в регионе и повышения ваших спортивных результатов», – подчеркнул аким области в своей поздравительной речи.

«Современные физкультурно-оздоровительные комплексы за последние 2 года введены в эксплуатацию в шести районах. Седьмой – теперь в Астраханском. Еще строятся в Ерейментауском районе и районе Биржан сал. Фонд «Самрук-Қазына» подарил области 11 комплексных спортивных площадок. В целом, за указанный период введено более 70 спортивных сооружений», - добавили в ведомстве.