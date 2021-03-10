Ещё один долгострой на стадии завершения в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о ходе строительства одного из проблемных объектов – ЖК «Багыстан». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«Во время утреннего объезда ознакомился с ходом строительства одного из проблемных долгостроев города - ЖК «Багыстан». Была проделана большая работа: привлечён инвестор, возобновлена работа домостроительного комбината «GLB», подведены наружние и внутренние инженерные сети, также решен ряд других вопросов.

Позиции «1» и «3» ЖК «Багыстан» поручил сдать весной текущего года: здесь установлены витражи и окна, подведены инженерные сети (вода, электричество, свет, канализация). По первой позиции рабочие приступили к внутренней отделке. Общее количество дольщиков всего жилого комплекса составляет порядка 500 семей. Позиции «2» и «4» поручил завершить до конца года. Подъездные пути к «Багыстану» для удобства жителей планируем сделать в виде крестообразного треугольника, к благоустройству приступят весной.

Одним из непростых вопросов при строительстве домов является подключение к инженерным сетям. Это также является затратным вопросом. Учитывая, что жилой комплекс расположен в застраивающемся районе - учли подведение к инженерным сетям и будущих домов.

В завершении данного долгостроя и ряда других помогает домостроительный комбинат «GLB». Поручил также завершить работы на долгострое «Алтын шар - 2», «Алтын шар - 3», где ранее работы были заморожены. ДСК также задействован в строительстве соцжилья. У домостроительного комбината была задолженность перед кредиторами и работниками предприятия на сумму порядка 600 млн тенге. Благодаря поддержке государства данная сумма была погашена, возобновлена работа самого комбината. Все эти меры были приняты ради того, чтобы сдвинуть строительство долгостроев с мертвой точки.

За полтора года количество долгостроев сократили более чем в два раза. В текущем году планируем выдать ключи от долгожданных квартир ещё 7 тысячам дольщиков», - написал аким.