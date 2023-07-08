Еще несколько улиц перекроют в Алматы из-за ремонта

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в связи с проведением плановых работ по среднему ремонту на несколько дней перекроют участки проспектов Абая и Аль-Фараби, а также улицы Тлендиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции города сообщили, что движение транспорта временно будет ограничено на следующих участках улиц:

с 23:00 часов 8 июля до 06:00 часов 10 июля, в дневное и ночное время будет полностью ограничено движение по проспекту Абая от улицы Тлендиева до улицы Розыбакиева в восточном направлении, по улице Тлендиева от улицы Сатпаева в северном направлении. Объезд будет осуществляться по улицам Утеген батыра, Сатпаева и Толе би.

с 21:00 часов 9 июля до 06:00 часов 11 июля, в дневное и ночное время будет полностью ограничено движение по проспекту Абая от проспекта Назарбаева до улицы Наурызбай батыра в западном направлении. Объезд будет осуществляться по улицам Курмангазы, Сатпаева и проспектам Назарбаева и Сейфуллина.

с 22:00 часов 10 июля до 06:00 часов 13 июля, в дневное и ночное время будет полностью ограничено движение по проспекту Аль-Фараби от улицы Жарокова до улицы Ж. Ушкемпирова в восточном направлении. Объезд будет осуществляться по улицам Жарокова, Тимирязева, Сейфуллина, Исиналиева и Восточная.

При этом отмечается, что ремонтные работы будут производиться при благоприятных погодных условиях.

«Во избежание затора и аварийных ситуаций департамент полиции Алматы просит заранее корректировать свой маршрут движения и строго соблюдать требования Правил дорожного движения», - обратились к алматинцам в ДП.

В этом году акимат Алматы планирует охватить средним ремонтом 230 улиц протяженностью более 200 км. Ранее стало известно, на каких участках ведется строительство дорог и почему для ремонта выбрали магистральные улицы.