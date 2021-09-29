Еще несколько классов отправили на карантин в школах Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 982 случая заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников выявлено с начала учебного года в Алматинской области, 22 из них зафиксированы за последние сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«За период с 1 по 28 сентября 2021 года по Алматинской области зарегистрировано 982 случая заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников, из них 215 случаев были зарегистрированы во время летних каникул, 742 случая во время офлайн-обучения и 25 случаев были зарегистрированы среди учеников, которые обучались онлайн. Вынесено 583 постановления о введении карантина в 583 классах 247 школ области и переведено на дистанционную форму обучения 9626 учеников», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

Отметим, ранее, по состоянию на 27 сентября, в Алматинской области было зарегистрировано 960 случаев КВИ среди школьников.

На сегодня в области зарегистрировано 50 562 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них с симптомами 36 897.