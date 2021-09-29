РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:44, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Еще несколько классов отправили на карантин в школах Алматинской области

    None
    None
    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 982 случая заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников выявлено с начала учебного года в Алматинской области, 22 из них зафиксированы за последние сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «За период с 1 по 28 сентября 2021 года по Алматинской области зарегистрировано 982 случая заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников, из них 215 случаев были зарегистрированы во время летних каникул, 742 случая во время офлайн-обучения и 25 случаев были зарегистрированы среди учеников, которые обучались онлайн. Вынесено 583 постановления о введении карантина в 583 классах 247 школ области и переведено на дистанционную форму обучения 9626 учеников», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

    Отметим, ранее, по состоянию на 27 сентября, в Алматинской области было зарегистрировано 960 случаев КВИ среди школьников.

    На сегодня в области зарегистрировано 50 562 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них с симптомами 36 897.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Образование Алматинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!