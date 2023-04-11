Еще две партии могут быть зарегистрированы в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане могут быть зарегистрированы еще две партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На рассмотрении в Министерстве юстиции находятся две политические партии - «Ел тағдыры» и «Народный Конгресс Казахстана». Порядок регистрации политических партий предусмотрен Законом «О политических партиях».

В соответствии со статьей 12 Закона «О политических партиях» на государственные органы возложена функция по проверке представленных списков на их достоверность», - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится проверка учредительных документов законодательству Республики Казахстан, а также списков членов политической партии на соответствие требованиям статьи 8, пункта 6 статьи 10 Закона «О политических партиях».

Напомним, в Казахстане официально зарегистрированы партия «AMANAT», Народная партия Казахстана, партия «Respublica», партия зеленых «Байтақ», демократическая партия «Ақ жол», Общенациональная социал-демократическая партия и народно-демократическая партия «Ауыл».