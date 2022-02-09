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Еще две области вышли из «красной зоны»
9 Февраля 2022 08:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: Алматинская, Актюбинская, Атырауская области.
В «зеленой» зоне: Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
Напомним, еще вчера Алматинская и Актюбинская области находились в «красной» зоне.
В свою очередь, Жамбылская область перешла из «желтой» зоны в «зеленую» по темпам распространения коронавируса.
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