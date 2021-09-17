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Еще две казахстанские разработки включены в реестр ВОЗ - Президент о вакцинах от КВИ

Автор:  
Акбота Кузекбай
17 Сентября 2021, 13:12
Еще две казахстанские разработки включены в реестр ВОЗ - Президент о вакцинах от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О разработке казахстанской вакцины против коронавируса рассказал президент Касым-Жомарт Токаев во время заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Борьба с коронавирусом остается одной из актуальных тем нашей повестки. С удовлетворением отмечаю, что в самое тяжелое время пандемии партнеры по ШОС проявили поистине шанхайский дух солидарности, оказывая взаимную гуманитарную помощь. Решительный перелом противодействию пандемии возможен только при условии скоординированного подхода к массовой иммунизации населения. Поэтому, используя терминологию ООН, мы не можем позволить себе оставить кого-либо позади», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании.

Президент отметил, что в этом случае Казахстану есть что предложить.

«Наша вакцина QazVac, что называется, прошла проверку боем. Клинические испытания доказали ее эффективность, и мы уже начали поставлять препарат в соседние страны в качестве гуманитарной помощи. Еще две казахстанские разработки - NARUVAX C-19 и NARUVAX C-19 NANO - включены в реестр ВОЗ как вакцины-кандидаты против COVID-19», - проинформировал Касым-Жомарт Токаев.

«Убежден, ускорение процедуры взаимного признания паспортов вакцинации в государствах ШОС, их интеграции в многосторонние системы будет способствовать преодолению трудностей и вызовов, с которыми столкнулись наши страны», - заявил Глава государства.

ШОС   Президент Казахстана   Коронавирус в РК   Вакцинация  
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