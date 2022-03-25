Еще два участника ограбления оружейного магазина задержаны в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Еще два участника ограбления оружейного магазина «Камерад» задержаны в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это жители Алматинской области в возрасте 27-28 лет. Один из них ранее уже имел судимость за кражу чужого имущества.

В департаменте полиции города сообщили, что злоумышленники в ночь на 6 января из оружейного магазина похитили пять гладкоствольных ружей, патроны и бронежилеты.

«Подозреваемые задержаны и взяты под стражу. Вещественные доказательства изъяты. Проверяется причастность задержанных к другим преступлениям, в том числе имевшим место в ходе массовых беспорядков. Уголовное дело расследуется отделом полиции при УП Ауэзовского района по ст.291 ч. 3 УК РК», – информировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.