Еще два стационара для борьбы с КВИ развернули в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в связи с увеличением роста заболевших коронавирусной инфекцией дополнительно два стационара перепрофилированы в инфекционный стационар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Это на 230 коек Городской центр психического здоровья и на 90 коек Главный военный клинический госпиталь Министерство обороны РК.

Руководитель Управления общественного здравоохранения Муратов Тимур рассказал, каких именно пациентов принимают в новые развернутые стационары.

«Пациентов со средним и тяжелым течением заболевания мы будем госпитализировать в наркологический блок Центра психического здоровья, который на левом берегу, также в военный госпиталь. Дальнейшую специализированную помощь пациенты Центра психического здоровья будут получать в психиатрическом блоке, то есть в связи с необходимостью разворачивания коек в данном центре, мы их переведем в другие корпуса. В двух стационарах также имеются реанимационные койки, которые оснащены всеми необходимыми медоборудованиями для лечения КВИ», - уточнил глава ведомства.

Напомним, два вышеупомянутых стационара были задействованы для борьбы с КВИ в прошлом году, и после снижения заболеваемости в августе 2020 года были закрыты как инфекционные больницы.

«Рост заболеваемости у нас приходится именно на июнь-июль. Если вспомнить прошлое лето, то пиком заболеваемости были именно эти месяцы. Это все потому что население тяжело удержать в домах – посещение общественных мест массового скопления, несоблюдение санитарных требований. К тому же у многих сезон отпусков, у учащихся образовательных учреждений каникулы и др. Это все ведет к росту заболеваемости и заполняемости коек», - объяснил руководитель Управления общественного здравоохранения Муратов Тимур.

На сегодня по городу Нур-Султан 1 877 пациентов находятся в инфекционных стационарах, загруженность коек – 77%. Из них 147 (138 с КВИ) пациентов находятся в отделении реанимации (80%), на ИВЛ – 30 человек.

Напомним, лечение от коронавируса продолжают получать в Казахстане 34 189 человек. 710 пациентов находятся в тяжелом состоянии.