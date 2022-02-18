Еще два моста строят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о строящихся мостах. Об этом передает МИА «Казинформ».

«С учётом ежегодного роста населения в городе, растёт нагрузка на дорожную инфраструктуру. Для того чтобы разгрузить дорожную сеть пробиваем новые улицы, ремонтируем дороги, в том числе в жилых массивах. Так же в разгрузке улиц важная роль отведена мостам и транспортным развязкам.

Так, в столице ведём строительство двух мостов. Во время объезда ознакомился с ходом строительства моста по пр. Тауелсиздик через реку Есиль. Данный мост едва ли не стал долгостроем, так как были судебные тяжбы. Но все вопросы были решены, осенью возобновили строительство моста», - написал Алтай Кульгинов.

Данный мост позволит обеспечить дополнительную связь проспекта Тауелсиздик, района нового железнодорожного вокзала, района мечети Хазрет Султан, улицы Нажимеденова, проспекта Кошкарбаева, улиц Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем и др. Прогнозируется, что мост позволит снизить нагрузку на проспекте Мангилик ел до 20%. Планируется завершить строительство моста уже в следующем году.

«Также ведётся строительство моста по проспекту Улы дала. Мост, соединяющий правый и левый берег, также разгрузит проспект Мангилик ел, улиц Нажимеденова, Байтурсынова, Кошкарбаева, район Nova city, аллею «Мынжылдык». Повысится доступность железнодорожного вокзала, ЖМ Тельман, Промышленный, района гипермаркета «Метро», проспект Жумабаева, улицы Жургенова и других. Строительство моста планируем завершить в этом году.