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Еще два моста строят в столице

18 Февраля 2022 10:01
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Еще два моста строят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о строящихся мостах. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«С учётом ежегодного роста населения в городе, растёт нагрузка на дорожную инфраструктуру. Для того чтобы разгрузить дорожную сеть пробиваем новые улицы, ремонтируем дороги, в том числе в жилых массивах. Так же в разгрузке улиц важная роль отведена мостам и транспортным развязкам.

Так, в столице ведём строительство двух мостов. Во время объезда ознакомился с ходом строительства моста по пр. Тауелсиздик через реку Есиль. Данный мост едва ли не стал долгостроем, так как были судебные тяжбы. Но все вопросы были решены, осенью возобновили строительство моста», - написал Алтай Кульгинов.

Данный мост позволит обеспечить дополнительную связь проспекта Тауелсиздик, района нового железнодорожного вокзала, района мечети Хазрет Султан, улицы Нажимеденова, проспекта Кошкарбаева, улиц Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем и др. Прогнозируется, что мост позволит снизить нагрузку на проспекте Мангилик ел до 20%. Планируется завершить строительство моста уже в следующем году.

«Также ведётся строительство моста по проспекту Улы дала. Мост, соединяющий правый и левый берег, также разгрузит проспект Мангилик ел, улиц Нажимеденова, Байтурсынова, Кошкарбаева, район Nova city, аллею «Мынжылдык». Повысится доступность железнодорожного вокзала, ЖМ Тельман, Промышленный, района гипермаркета «Метро», проспект Жумабаева, улицы Жургенова и других. Строительство моста планируем завершить в этом году.

За последние два года построили и отремонтировали 300 улиц, более половины из них - в жилых массивах, запустили новые автобусные маршруты. Кроме того, обновляем автобусный парк. Так, в этом году планируем запустить на линию ещё более 100 электрических автобусов», - добавил аким столицы.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Строительство  
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