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Еще два фигуранта по делу финансовой пирамиды задержаны в Алматы

18 Декабря 2021 15:15
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Еще два фигуранта по делу финансовой пирамиды задержаны в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по подозрению в организации финансовой пирамиды задержаны еще двое сотрудников «Mudarabah Capital», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным департамента полиции, это 33-летний гражданин Ж. – учредитель компании и 38-летний гражданин Р., занимавший должность председателя правления. Они оба задержаны в порядке статьи 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания.

Напомним, уголовное дело было зарегистрировано департаментом полиции Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

«Установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках, согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 2 млрд тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 162 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО «Mudarabah Capital». Всего в совершении данного преступления были изобличены восемь подозреваемых, шестеро из которых с санкции суда взяты под стражу, один объявлен в розыск и еще один находится под домашним арестом», – уточнил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

Отметим, в конце октября в Алматы был задержан руководитель компании «Mudarabah Capital» за организацию финансовой пирамиды.


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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Финансовая пирамида  
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