Еще два этапа обработки деревьев от клопов проведут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев ответил на жалобы жителей касательно нашествия клопов и обработки деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Бостандыкского района на встрече с акимом спросила, почему в городе прекратили побелку деревьев во дворах.

«Известь обладает бактерицидным действием. У нас никогда не было древесных клопов. Теперь скопище клопов везде, до 4-5 этажей. Из-за этого у нас портится кора. Надо принять решение, и так мы избавимся от обработки, которую в 2 часа ночи, не предупреждая людей, проводят. Клопы то погибнут, а люди же этим препаратом дышат», - обратилась женщина.

По словам акима, в свое время известь была эффективным способом обработки деревьев.

«К сожалению, не только климат, а в целом экосистема города изменилась. Город не может обрабатывать деревья, потому что побелка не рекомендована Институтом защиты и карантина растений. И с 2016 года известь в обработке деревьев не применяется. Сегодня для этих целей применяются биопрепараты. В июле-августе этого года завершим проведение еще двух стадий обработки. Она проводится в ночное время по графику. Касательно предупреждения о проведении обработки, нужно усилить информационное оповещение горожан. У каждого КСК, ОСИ есть чаты. Я дам поручение, чтобы они через чаты направляли информацию о времени проведения обработки», - ответил градоначальник.

В акимате города сообщили, что в этом году четырехкратной обработкой против листогрызущих вредителей и возбудителей грибковых заболеваний будет охвачено более 2,3 млн деревьев. Для этого применяется биопрепарат низкого класса опасности. Это безвредные препараты: обработка не наносит вреда окружающей среде, здоровью людей, животным, птицам, насекомым.

Ранее жители Алматы сообщили о нашествии древесных клопов. Многие жаловались, что насекомые залетают в квартиры, некоторые даже боятся открывать окна. Специалист назвал причину вспышки массового размножения этих насекомых. Позже в акимате отметили, что по запросам жителей обработает деревья от клопов.