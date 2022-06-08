17:13
8 Июня 2022 10:17
Еще десять человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за последние сутки еще 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.
В городе Нур-Султане - 4,
в городе Алматы - 6.
Всего в стране выздоровело 1 292 056 человек от COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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