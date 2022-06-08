8 Июня 2022 10:17

Еще десять человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за последние сутки еще 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

В городе Нур-Султане - 4,

в городе Алматы - 6.

Всего в стране выздоровело 1 292 056 человек от COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



