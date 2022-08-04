Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Еще 9 казахстанских предприятий смогут экспортировать конину в Японию
4 Августа 2022 11:11

Еще 9 казахстанских предприятий смогут экспортировать конину в Японию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В результате двустороннего сотрудничества между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии, еще 9 казахстанских мясоперерабатывающих предприятий включены в Реестр предприятий, имеющих право экспорта конины в Японию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Это такие предприятия, как ТОО «Kaindy» (Алматинская область), ТОО «ASEM-ZHETYSU» (Алматинская область), ТОО «Meat processing Complex Bizhan» (Акмолинская область), «Asyl-Asyl» (город Атырау), ИП «Kuanysh» (город Атырау), КХ «Birlestic» (Карагандинская область), ТОО «EURASIA INVEST LTD» (Карагандинская область), ТОО «ARAY KZ» (Карагандинская область), ТОО «BEEF EXPORT GROUP» (Костанайская область).

Ранее в данный реестр уже были включены 34 казахстанских предприятия. Таким образом, на сегодня уже 43 отечественных мясоперерабатывающих компаний могут экспортировать свою продукцию на территорию Японии.


Новости по теме
Казахстанские фермеры выступают против запрета на экспорт скота
Дельфины стали часто нападать на людей в Японии
Большинство жителей Японии против проведения государственных похорон Абэ
Читайте также
Экспорт шерсти увеличился в 3,8 раза в Казахстане
Вывозные таможенные пошлины на необработанную шкуру КРС не изменят в РК
Почти 64 кг муки потребляет ежегодно один казахстанец
Потери доходов производителей маслосемян будут колоссальными – Зерновой союз Казахстана
Фермеры предлагают установить минимальную цену на пшеницу
Казахстан может потерять главного импортера ячменя
Зернопроизводители Казахстана опасаются убытков в предстоящем сезоне
Сельскохозяйственные ярмарки будут проводить с 27 августа в столице
Популярное
1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
2 Россиянина за распитие алкоголя сняли с поезда в Кызылординской области
3 Пострадавший в ДТП мопедист находится в тяжелом состоянии в Алматы
4 Поезд столкнулся с авто в Алматинской области - погиб водитель
5 Продукты по спецкарточке будут покупать социально уязвимые слои населения в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив