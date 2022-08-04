4 Августа 2022 11:11

Еще 9 казахстанских предприятий смогут экспортировать конину в Японию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В результате двустороннего сотрудничества между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии, еще 9 казахстанских мясоперерабатывающих предприятий включены в Реестр предприятий, имеющих право экспорта конины в Японию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Это такие предприятия, как ТОО «Kaindy» (Алматинская область), ТОО «ASEM-ZHETYSU» (Алматинская область), ТОО «Meat processing Complex Bizhan» (Акмолинская область), «Asyl-Asyl» (город Атырау), ИП «Kuanysh» (город Атырау), КХ «Birlestic» (Карагандинская область), ТОО «EURASIA INVEST LTD» (Карагандинская область), ТОО «ARAY KZ» (Карагандинская область), ТОО «BEEF EXPORT GROUP» (Костанайская область).

Ранее в данный реестр уже были включены 34 казахстанских предприятия. Таким образом, на сегодня уже 43 отечественных мясоперерабатывающих компаний могут экспортировать свою продукцию на территорию Японии.