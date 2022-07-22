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Еще 872 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
22 Июля 2022 08:34

Еще 872 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 872 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из них, в городе Нур-Султане - 180,

городе Алматы - 568,

Алматинской области - 30,

Жетысуской области - 13,

ВКО - 12,

Жамбылской области - 33,

Карагандинской области - 18,

Улытауской области - 6,

Костанайской области - 6,

Павлодарской области - 5,

Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровело 1 298 633 человека от COVID-19.


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