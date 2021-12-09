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Еще 80 датчиков угарного газа установят для социально уязвимых семей в столице

9 Декабря 2021 14:05
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Еще 80 датчиков угарного газа установят для социально уязвимых семей в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нарушение противопожарной безопасности часто приводит к возгораниям и трагическим последствиям, жертвами которых становятся, как люди, так и их имущество. В столичном ДЧС рассказали, какая профилактическая работа проводится по предупреждению пожаров в жилом секторе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

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Профилактическая работа по подготовке к отопительному периоду начинается с 15 августа и продолжается до самого окончания отопительного сезона. С 15 августа по 15 сентября проводились обходы домов социально уязвимых семей. В основном среди нарушений - плохое состояние отопительных печей, ветхие электропроводки. По словам начальника столичного ДЧС Куанара Базарбаева, в общем было выявлено 19 тысяч нарушений.

«С этими семьями проводятся профилактические беседы, инструктажи. Конечно, ветхое жилье с годами не становится новее, соответственно и нарушений становится только больше», - рассказал Куанар Базарбаев в интервью YouTube-каналу El-Orda.

В этом году при поддержке городского акимата и благотворительных организаций для социально уязвимых семей было установлено 33 датчика угарного газа. До конца отопительного сезона планируется установить еще 80 датчиков.

В ДЧС отметили, что жители домов с автономным отоплением не всегда впускают сотрудников ЧС для проверки. Так, с начала отопительного периода зарегистрировано 55 таких случаев.

Согласно рекомендациям Департамента по ЧС для того, чтобы уберечь себя от пожаров, нужно соблюдать ряд правил.

При использовании электроприборов:

– помните, что нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы;

– не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;

– эксплуатируйте электропровода и кабели только с целой̆ изоляцией̆;

– используйте исправные розетки и рубильники;

– электроплитки и электрочайники должны находиться на подставках из негорючих материалов;

– чтобы не допустить перегрузки сети, старайтесь не включать в электрическую розетку одновременно несколько электрических приборов, особенно большой̆ мощности;

– откажитесь от применения некалиброванных плавких вставок («жучков») в аппаратах защиты от перегрузки и короткого замыкания;

– помните, что монтаж электропроводки должен выполнять только специалист.

При использовании печей̆:

–заблаговременно проверяйте исправность печи и дымохода;

– помните, что кладка печи должна быть без трещин и щелей̆, а в дымоходе должна быть хорошая тяга;

– знайте, что дымоход должен быть выполнен таким образом, чтобы исключить возможность загорания конструкций межэтажных перекрытий или стен;

– во избежание перекала печи топите её несколько раз в день;

– избегайте использования легковоспламеняющихся жидкостей̆ при разжигании печи;

– не оставляйте топящуюся печь без присмотра;

– топку печи должен осуществлять только взрослый̆ человек.

В связи с резким понижением температуры воздуха, в ведомстве настоятельно призывают соблюдать правила пожарной безопасность при топке печи.

При возникновении пожара необходимо незамедлительно обратиться в службу спасения по телефонам 01 (по стационарному) и 101 (по сотовой̆ связи).


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#Нур-Султан   #МЧС   #Пожар  
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