Еще 65 казахстанцев вылечились от коронавируса: итого 10962 выздоровевших
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 65 казахстанцев вылечились от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
65 человек выздоровели от КВИ
город Шымкент - 17,
Атырауская область - 39,
Актюбинская область - 1,
Павлодарская область - 5,
Мангистауская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 10962:
г. Нур-Султан – 2291,
г. Алматы – 2177,
г. Шымкент – 583,
Акмолинская область – 171,
Актюбинская область – 334,
Алматинская область – 476,
Атырауская область – 1134,
Восточно-Казахстанская область – 155,
Жамбылская область – 389,
Западно-Казахстанская область – 800,
Карагандинская область – 864,
Костанайская область – 192,
Кызылординская область – 489,
Мангистауская область – 311,
Павлодарская область – 235,
Северо-Казахстанская область – 58,
Туркестанская область – 303.
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