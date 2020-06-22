Еще 65 казахстанцев вылечились от коронавируса: итого 10962 выздоровевших

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 65 казахстанцев вылечились от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

65 человек выздоровели от КВИ

город Шымкент - 17,

Атырауская область - 39,

Актюбинская область - 1,

Павлодарская область - 5,

Мангистауская область - 3.

Итого выздоровевших в Казахстане - 10962:

г. Нур-Султан – 2291,

г. Алматы – 2177,

г. Шымкент – 583,

Акмолинская область – 171,

Актюбинская область – 334,

Алматинская область – 476,

Атырауская область – 1134,

Восточно-Казахстанская область – 155,

Жамбылская область – 389,

Западно-Казахстанская область – 800,

Карагандинская область – 864,

Костанайская область – 192,

Кызылординская область – 489,

Мангистауская область – 311,

Павлодарская область – 235,

Северо-Казахстанская область – 58,

Туркестанская область – 303.



