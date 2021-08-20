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Еще 5886 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
20 Августа 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 5886 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 490,
город Алматы - 1015,
город Шымкент - 696,
Акмолинская область - 260,
Актюбинская область - 239,
Алматинская область - 354,
Восточно-Казахстанская область - 99,
Западно-Казахстанская область - 141,
Карагандинская область - 1272,
Костанайская область - 330,
Кызылординская область - 160,
Мангистауская область - 210,
Павлодарская область - 345,
Северо-Казахстанская область - 134,
Туркестанская область - 141.
Итого выздоровевших в Казахстане - 597850.
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