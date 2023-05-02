Еще 55 молочно-товарных ферм появится в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин сообщил о планах по созданию молочно-товарных ферм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году СКО получила бюджет и распределила его через СПК. Мы не стали ничего нового придумывать и выделили в этом году 100 млрд тенге, дали бюджетный кредит через СПК, они пошли фермерам напрямую. Мы сделали упор на СКО, ВКО, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской областях. В этом году заложили 65 молочно-товарных ферм. На следующий год планируем заложить еще 55 и закрыть потребность Казахстана в молоке», - сказал Серик Жумангарин в кулуарах Правительства.

Также, по словам вице-премьера, будет закрыта потребность в курином мясе.

«Дальше нам необходимо сделать небольшие инвестиции, и мы полностью закроем свою потребность в курином мясе. На очереди эти пресловутые хранения, поэтому большое внимание уделяем созданию хранилищ и полям орошения, потому что нам надо увеличивать орошаемые площади, чтобы производить больше продукции», - добавил С. Жумангарин.